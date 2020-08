Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hund beißt Jugendliche

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.08.2020, 20:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Feldweg zum Mühltalerhof SV: Einer 15-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Feldweg zum Mühltalerhof unterwegs war, kamen zu Fuß zwei Personen (eine Frau und ein Mann) entgegen, die drei kleine weiße Hunde (Rasse nicht bekannt) mitführten. Da einer der Hunde beim Annähern der Radfahrerin permanent bellte, stieg die 15-Jährige vom Fahrrad ab, um gefahrlos passieren zu können. Beim Vorbeigehen biss der bellende Hund (der im Gegensatz zu den beiden anderen angeleint war) dem Mädchen ins Schienbein, so dass es eine ca. 2 cm große Fleischwunde davontrug. Der Mann reichte dem Mädchen ein Papiertaschentuch, um die blutende Wunde notdürftig zu versorgen und bot ihm als Entschädigung einen Geldbetrag an. Als er aber bemerkte, dass er keine Geldbörse mitführte, entfernte er sich mit der Frau und den drei Hunden in Richtung Zweibrücken-Ixheim. Seinen Namen hinterließ er nicht.

Die beiden Personen mit den Hunden werden wie folgt beschrieben:

Frau: zwischen 60 und 70 Jahre alt, schulterlange blonde Haare, trug ein Blümchenkleid Mann: zwischen 60 und 70 Jahre alt, wurde von der Frau "Hans" oder "Heinz" genannt.

Da die Personen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden konnten, bittet die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) die Bevölkerung um Hinweise zu den beiden Personen. | pizw

