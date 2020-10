Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein und mit 2,33 Promille

Einbeck (ots)

Dassel (ho); Am 24.10.2020 gegen 19:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Dassel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden und wurde einige Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 43-jährige Unfallverursacher war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille. Strafverfahren wurden eingeleitet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

