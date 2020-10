Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ohne Verletzte

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Am 24.10.2020 gegen 23:35 Uhr kam es auf der K503 zwischen Iber und Edemissen zu ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer und die beiden Insassen (18 und 15 Jahre alt) blieben bei dem Unfall unverletzt.

