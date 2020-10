Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 18 jähriger aus einem Einbecker Ortsteil befuhr Am Samstag, 24.10.2020, gegen 23.30 Uhr die Kreisstraße 503 von Iber in Richtung Edemissen. In der scharfen Linkskurve vor Edemisssen, die bereits in der letzten Woche Schauplatz eines Verkehrsunfalles gewesen ist, kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Glücklicherweise blieben er und seine beiden Mitfahrer (18 und 15)unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell