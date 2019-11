Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Raubüberfall in Boltenhagen aufgeklärt - Tatverdächte in Untersuchungshaft

Bereits am 27. Oktober 2019 wurde ein Boltenhagener Gastronom in seiner Wohnung überfallen. Zwei Täter waren in den frühen Morgenstunden gewaltsam in die Wohnung des Geschädigten eingedrungen, hatten ihn überwältigt und entkamen mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Nachdem die Kriminalpolizei in Grevesmühlen einen 22-jährigen Tatverdächtigen noch am Tattag ermitteln und festnehmen konnte, wurden die Beamten seinem 23-jährigen Mittäter am 06. November habhaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete das Amtsgericht Wismar die Untersuchungshaft gegen die tatverdächtigen Männer an. Die Ermittlungen dauern an.

