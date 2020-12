POL-FR: Denzlingen: So kann es laufen...

Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Mitten in der Nacht auf Mittwoch wandte sich ein in seiner Nachtruhe gestörter Bürger an die Polizei. Wie wohl bereits häufig in der Vergangenheit, wurde er - und vermutlich auch einige in der Nachbarschaft - wiederholt vom lauten Auto und lauten Fahrstil eines Nachbars geweckt. Die Polizei überprüfte und stellte fest, dass der junge Mann gar keinen triftigen Grund hatte, sich während der Ausgangsbeschränkung außerhalb seiner Wohnung aufzuhalten. Ihm steht nun unter anderem eine Anzeige wegen dieses Verstoßes ins Haus.

