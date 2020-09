Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Cannabis-Pflanzen in Wohnung sicher

Korschenbroich (ots)

Am Samstag (26.09.), gegen 13 Uhr, machten Polizisten eine überraschende Entdeckung als sie eigentlich dem Hilfeersuchen einer Frau nachkommen wollten. Diese hatte die Ordnungshüter zu Hilfe gerufen, weil sie angab, Angst vor ihrem Ex-Lebensgefährten zu haben. In der gemeinsam genutzten Wohnung der beiden in Kleinenbroich stellten die Beamten neben dem Ex-Freund auch dessen Hobbyzucht an Cannabis-Pflanzen und einige nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände fest. Da der Mann äußerst aggressiv auf den unerwarteten Besuch reagierte und auch mehrfach Drohungen in Richtung seiner ehemaligen Partnerin ausstieß, forderten ihn die Polizisten auf, die Wohnung zu verlassen. Das widerstrebte ihm sosehr, dass er die Beamten letztlich in Handschellen zur Polizeiwache begleiten musste.

Die Cannabis-Pflanzen, Utensilien zum Drogenkonsum sowie die verbotenen Gegenstände stellten die Polizisten sicher. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

