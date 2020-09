Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen sakrale Gegenstände aus Kirche

Grevenbroich (ots)

Zwischen Donnerstag (24.09.), 18:15 Uhr und Freitag (25.09.), 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Sakristei der Kirche Sankt Clemens ein. Offenbar hatten sie sich über einen Lichtschacht und ein Kellerfenster Zutritt verschafft nachdem Hebelversuche an einer massiven Tür scheiterten. Die Täter machten auch vor dem Tabernakel nicht halt, öffneten gewaltsam das Behältnis, in dem sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor sakrale Gegenstände aus Silber befanden und verschwanden anschließend unerkannt.

Nach Entdeckung des Einbruchs wurde die Polizei verständigt. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Bereits zuvor wurde die Kirche mehrfach Ziel von Einbrechern.

Zeugen, die sich erinnern, verdächtige Beobachtungen an der Kurze Straße gemacht zu haben, werden um Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell