Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Grevenbroich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (23.9.), 14 Uhr und Donnerstag (24.9.), 14 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Haus am Eichendorffplatz. Sie hebelten die Terassentür auf und durchwühlten das Mobiliar. Anschließend entkamen sie unerkannt. Was sie erbeuteten, steht derzeit noch nicht gesichert fest. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Eichdorffplatz zur fraglichen Zeit gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 vom Kriminalkommissariat 14 entgegen genommen.

Die Polizei bietet interessierten Wohnungsinhabern an, sich kostenlos über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz (Telefon: 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell