Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen überführen mutmaßliches Einbrecher-Duo

Grevenbroich, Rommerskirchen, Rhein-Erft-Kreis

In der Nacht vom 7. auf den 8. September brachen bis dato unbekannte Täter in die Soccerhalle am Torfstecherweg in Grevenbroich-Gustorf ein und stahlen elektronische Geräte und Bargeld. Im Rahmen von Ermittlungen konnte das Kriminalkommissariat 24 zwei Tatverdächtige aus dem Rhein-Erft-Kreis ermitteln.

Einer von ihnen stand bereits im Verdacht, in der Nacht vom 04. auf den 05. September einen Einbruch in ein Fitnesscenter an der Venloer Straße in Rommerskirchen begangen zu haben.

Wegen des konkreten Verdachts erwirkte die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden 28- und 48-jährigen Männer. Eine Vollstreckung der Beschlüsse folgte am Mittwoch (23.09.). Hierbei fanden die Ermittler Tatwerkzeuge und eine große Menge an Diebesgut. Die Polizisten stellten unter anderem 12 Laptops, drei Beamer und mehrere Router sicher. Es handelte sich zum Teil um Beute aus drei weiteren Einbrüchen in Gebäude eines gemeinnützigen Vereins und der katholischen Kirche, mit Tatorten im Rhein-Erft-Kreis.

Zudem wurden diverse Betäubungsmittel und Waffen (Messer, Elektroschockgeräte) aufgefunden. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffengesetz wurden gesonderte Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Es wird geprüft, ob die beiden Verdächtigen, die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten sind, noch für weitere Einbrüche als Täter in Betracht kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell