Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Haftbefehl vollstreckt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, 23.07.2020

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in einer Kindertagesstätte der Stadt Schöningen eine 34 Jahre alte Erzieherin festgenommen. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Danach war die Frau zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Da die Frau an ihrem Wohnort untergetaucht war, wurde sie an ihrer Arbeitsstätte festgenommen.

