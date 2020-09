Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuber-Trio stiehlt Tresor unter Vorhalt eines Messers

Neuss (ots)

Am Mittwoch (23.09.) rief ein Anwohner der Konstantinstraße in Neuss-Gnadental die Polizei und schilderte, soeben überfallen worden zu sein. Seiner Aussage zufolge sollen, gegen 10:10 Uhr, drei bislang unbekannte Männer geklingelt und ihn nach Öffnen der Tür mit einem Messer bedroht haben. Das Trio hätte ihn anschließend in die Wohnung gedrängt und dort nach Wertgegenständen gesucht. Unter anderem mit einem kleinen Tresor und drei I-Phone Handys als Beute verließen die drei Verdächtigen das Haus letztlich wieder.

Das Opfer beschrieb die Männer als Anfang 20 mit ausländischem Akzent. Sie trugen Einmal-Masken über Mund und Nase.

Der Täter, der das Messer vorhielt soll eine fünf bis acht Zentimeter große Narbe an der rechten Hand gehabt haben. Er war etwa 180 Zentimeter groß, etwas korpulent und trug eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze.

Ein Komplize hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Er soll circa 186 Zentimeter groß und kräftig gewesen sein und war mit einem grauen Kapuzenpulli bekleidet.

Der dritte Verdächtige wurde als 180 Zentimetern groß und schlank beschrieben. Zu einer blauen Hose trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Räuber geben können oder Beobachtungen an der Konstantinstraße gemacht haben, die bei der Aufklärung des Falls helfen können. Das Kriminalkommissariat 12 ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

