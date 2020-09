Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall an Ampelkreuzung im Neusser-Hafen

Neuss-Hafen (ots)

Am Mittwoch (23.09.), gegen 16 Uhr, nahm die Polizei einen Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Hammer Landstraße / Batteriestraße auf. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden 59-jährigen Motorradfahrer touchiert, so dass dieser stürzte. Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell