Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Friseurgeschäft - Tatverdächtige festgenommen und eingewiesen

Grevenbroich (ots)

In der Grevenbroicher Innenstadt löste eine offenbar verwirrte Frau am Mittwoch (23.09.), gegen 17 Uhr, einen Polizeieinsatz aus. Die 60-Jährige hatte nach Zeugenangaben einen Frisörsalon an der Rheydter Straße betreten und unter Vorhalt eines Messers mehrere Gegenstände, darunter einen kleinen Beistelltisch und Haarpflegeprodukte geraubt.

Hinweise von Zeugen auf die Identität der Frau, die wohl bereits in der Vergangenheit mit ungewöhnlichem und teils aggressivem Verhalten auffiel, führten die Beamten schnell auf die Spur der Tatverdächtigen, die kurze Zeit später in einem Hinterhof unweit des Tatorts vorläufig festgenommen werden konnte.

Da das Verhalten der Grevenbroicherin äußerst irrational erschien, wurde sie auf Veranlassung eines Arztes und eines Mitarbeiter der zuständigen Ordnungsbehörde in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Ermittlungen der Polizei, wegen des Verdachts des schweren Raubes dauern derweil noch an.

