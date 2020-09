Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo bittet um Hinweise nach mutmaßlicher Brandstiftung an Mülltonnen

Dormagen (ots)

Am Dienstagabend (22.09.), gegen 18:45 Uhr, fuhren Polizei und Feuerwehr zur Marie-Schlei-Straße im Stadtteil Nievenheim. Grund war der Brand mehrerer Mülltonnen an der dortigen Gesamtschule. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schilderte ein Zeuge, dass er kurz vor Bemerken des Rauchs, einen grauen Van wegfahren sah. In dem Auto saß ein ungefähr 20 bis 30 Jahre alter Mann mit gebräuntem Teint und schwarzen Haaren. Durch die Flammen und die Hitze wurden angrenzende Bäume beschädigt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich oder zumindest fahrlässig in Brand gesetzt wurden und sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder den grauen Van und seinen Insassen geben können. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

