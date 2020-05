Polizei Aachen

POL-AC: Pedelec Fahrerin stürzte - Polizei sucht Zeugen

Aachen - Richterich (ots)

Montag (04.05.20) gegen 13.25 Uhr fuhr eine Radfahrerin mit ihrem Pedelec die Roermonder Straße in Richtung Horbacher Straße. In Höhe der Hausnummer 500 bedrängte sie ein schwarzer Pkw, er hupte mehrfach und fuhr anschließend an ihr vorbei. Daraufhin stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich. Der unbekannte schwarze Pkw flüchtete.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577- 42101 zu melden. (bg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell