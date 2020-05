Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in Kesternich - Motorradfahrer schwer verletzt

Simmerath/Kesternich (ots)

Gestern Nachmittag (05.05.2020) gegen 16 Uhr kam es in Kesternich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 76-jährige Autofahrer befuhr mit seinem Pkw und einem Anhänger die B266 aus Richtung Simmerath und bog an der Einmündung nach links in Richtung Rurberg auf die L166 ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 29-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Zur Rekonstruktion des Unfalls erfolgte die Hinzuziehung eines Sachverständigen. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme waren die B266 und die L166 teilweise gesperrt. (fp)

