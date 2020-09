Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Wohnungseinbruch in Orken: Polizei fahndet mit Bildern nach Verdächtigen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich-Orken (ots)

An einem Freitag im Januar (31.01.2020) brachen zwei bislang noch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 17:35 bis 20:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Herderstraße ein. Gewaltsam verschafften sich die Männer Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Die Täter entwendeten Schmuck und Uhren. Eine Videokamera filmte das kriminelle Tun der Tatverdächtigen. Inzwischen liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor. Mit diesen Bildern fahndet jetzt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss nach dem Duo.

Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/grevenbroich-wohnungseinbruchdiebstahl

Die beiden Gesuchten werden folgendermaßen beschrieben:

Der eine Täter ist ungefähr 25 bis 35 Jahre alt und hat eine athletische Figur. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen Dreitagebart und kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit hellem Kragen, einem hellem Hemd, einer heller Hose und dunklen Handschuhen.

Sein Komplize ist etwa im selben Alter und hat ebenfalls eine sportliche Statur. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen Fünftagebart und mittellange dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke, einem hellem Hemd, einer Jeans und schwarzen Handschuhen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise zur Identität der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell