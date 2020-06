Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertiger Aufsitzrasenmäher aus Scheune entwendet

Holtrup (ots)

(LUE) Am Montag den 22.06.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Hoya das Fehlen eines hochwertigen Aufsitzrasenmähers gemeldet. Die Geschädigte teilt mit, dass mit dem Aufsitzmäher am Sonntagnachmittag noch den Rasen gemäht wurde. Dann sei er in die Scheune gestellt und am heutigen Nachmittag das Fehlen entdeckt worden. Es handelt sich bei dem Gerät um einen MX VILLA 12 HST der Marke "STIGA" in der Farbe gelb/orange. Der Aufsitzrasenmäher stand in dem fraglichen Zeitraum in einer unverschlossenen Scheune auf dem Hof der Geschädigten in Holtrup. Nun benötigt die für diesen Diebstahl zuständige Polizei aus Hoya die Hinweise von Zeugen. Sollten Sie also einen ungewöhnlichen Vorgang in Holtrup in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640.

