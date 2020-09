Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eleganter Trickdieb bestiehlt hilfsbereite Seniorin

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch zeigte eine Seniorin bei der Polizeiwache in Korschenbroich einen Trickdiebstahl an. Sie schilderte, dass sie am Vortag (23.09.), gegen 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Matthias-Hoeren-Platz von einem Fremden angesprochen worden sei. Der Mann habe sie gebeten, eine 2-Euro-Münze zu wechseln.

Als die Frau im Münzfach ihrer Geldbörse nachsah, lenkte sie der Unbekannte offenbar so geschickt ab, dass sie nicht bemerkte, wie er mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie entnahm. Anschließend lief er schnell zu einem dunklen, großen Pkw, stieg auf der Fahrerseite ein und fuhr weg.

Nach Angaben der bestohlenen Seniorin war der Mann auffallend gut gekleidet. Er trug einen blau glänzenden Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Er machte einen sehr gepflegten Eindruck. Auch seine Schuhe schienen hochwertig zu sein. Es handelte sich um elegante schwarze Herrenschuhe. Der Tatverdächtige soll 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 23 zu melden.

