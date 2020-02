Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggel aufgeflogen

30-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen einen 30-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Bei dem Busreisenden wurden verschiedene Drogen gefunden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ein international verkehrender Fernreisebus, der über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war, war gegen 07:40 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung von einer Streife der Bundespolizei angehalten und überprüft worden.

Im Gepäck eines 30-jährigen Niederländers entdeckten die Bundespolizisten insgesamt rund 1000 Ecstasy-Tabletten, ca. 20 Gramm Kokain, etwa 100 ml flüssiges Ecstasy und eine Kleinstmenge Haschisch.

Der 30-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift wurde er für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der Verkaufswert der beschlagnahmten Drogen beträgt im Straßenhandel rund 9900,- Euro.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

