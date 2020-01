Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrrad prallte gegen sich öffnende Autotür

Parchim (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochvormittag bei einer Kollision mit einer Autotür leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß die 35-Jährige gegen 08:00 Uhr in der Straße Mönchhof mit ihrem Fahrrad gegen eine sich auf der rechten Fahrzeugseite öffnende Autotür, die in den Fahrradweg ragte. Ein Kind sei anschließend aus dem PKW ausgestiegen. Die betreffende Autofahrerin soll nach dem Vorfall davongefahren sein. Sie hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Die Polizei geht bereits ersten konkreten Hinweisen zu der betreffenden Autofahrerin nach, gegen die Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet wurde. Unterdessen wurde das 35-jährige Unfallopfer, das Verletzungen an der Hand sowie am Rücken erlitt, im Krankenhaus behandelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell