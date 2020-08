Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Streiterei mit Küchenmesser ausgetragen

Freiburg (ots)

Mit einer blutenden Schnittverletzung an der Stirn endete eine Streiterei zwischen zwei Männern am Montag gegen 21.50 Uhr in der Alemannenstraße. Die unter gleichem Dach wohnenden Kontrahenten stritten zunächst lediglich verbal. Im Verlauf des Wortgefechts begann der alkoholisierte 44jährige dann mit einem Küchenmesser drohend herumzufuchteln und verletzte dabei seinen 57jährigen Kontrahenten an der Stirn. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen an, der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst versorgte die oberflächliche aber stark blutende Schnittwunde. Gegen den Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

