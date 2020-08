Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Montagmorgen, 17.08.2020, in Wehr schwer verletzt. Gegen 08:15 war der 28-jährige beim Überfahren eines Bordsteines in der Wehrtalstraße zu Fall gekommen. Er erlitt Verletzungen an Schulter, Hüfte und Kopf. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Einen Fahrradhelm hatte der Mann an. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei rund 100 Euro.

