Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Toyota beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.08.2020, ist ein in Bad Säckingen geparkter Toyota von einem unbekannten Fahrzeugführer nicht unerheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher ist unbekannt, die Polizei sucht Zeugen. Der Toyota war von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Straße Am Rheinblick am Fahrbahnrand abgestellt. Ein Unbekannter streifte in dieser Zeit den Toyota und flüchtete. Am Toyota wurde die gesamte Seite beschädigt, der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, entgegen.

