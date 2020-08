Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vandalen bei Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag, 17.08.2020, in Unterlauchringen das Werbeschild einer Tankstelle demoliert. An der ca. drei Meter hohen Hinweistafel wurde der untere Bereich vermutlich durch Tritte beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

