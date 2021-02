Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Haustür beschädigt

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich durch Eintreten die Glasscheibe einer Hauseingangstür in der Marienburger Straße 2.

Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Sachbeschädigung an vier Neufahrzeugen

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße 8, wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Unbekannte vier Neufahrzeuge beschädigt. Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, seien die Pkw unversehrt gewesen. Am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, stellte der Firmeninhaber an den vier Pkw Dellen und Kratzer fest.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Parkrempler - Verursacher flüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf dem Parkplatz Marktkauf, Carl-Zeiß-Straße, beim Ein- oder Ausparken einen grauen Mercedes Benz 180 an der hinteren rechten Tür. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, zwischen 12.30 und 13.10 Uhr. Die Polizei Goslar nimmt Hinweise dazu unter (05321) 339-0 entgegen.

