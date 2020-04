Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrkartenautomat gesprengt

Übach-Palenberg (ots)

Am 16. April (Donnerstag), gegen 1.45 Uhr, wurde ein Fahrkartenautomat an der Bahnhofstraße offenbar durch unbekannte Täter gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht an das darin befindliche Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell