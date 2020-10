Polizei Bochum

POL-BO: Fahrrad verkeilt sich an Lastwagen: 66-Jährige wird leicht verletzt

Witten (ots)

Diese Radfahrerin hatte ganz sicher einen Schutzengel: Beim Abbiegen geriet sie an einen Sattelschlepper, kam zu Fall - trug aber zum Glück nur leichte Verletzungen davon.

Ereignet hat sich dieser Unfall am Donnerstagmorgen, 8. Oktober, gegen 8 Uhr in Witten-Crengeldanz. Die 66-jährige Wittenerin fuhr mit ihrem Rad von der Hörder Straße nach links auf die Crengeldanzstraße, links neben ihr fuhr ein Lastwagen. Beim Abbiegen verkeilte sie sich dann an der Zugmaschine.

Während die Radfahrerin auf die Straße stürzte, zog der Lastwagen ihr Rad noch einige Meter weit mit - das hätte schlimm ausgehen können. Doch die Radfahrerin hatte Glück im Unglück, wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 66-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Das Fahrrad hat einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell