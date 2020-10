Polizei Bochum

POL-BO: In Baukau: Autofahrerin (73) und Rollerfahrerin (60) stoßen zusammen

Herne (ots)

Schwerer Unfall in Herne-Baukau: Eine Autofahrerin und eine Motorrollerfahrerin (73 und 60 Jahre, beide aus Herne) sind am frühen Mittwochnachmittag, 7. Oktober, zusammengestoßen. Die 60-Jährige musste ins Krankenhaus.

Gegen 13.35 Uhr war die Autofahrerin auf der Herner Viktoriastraße in Richtung des Spielplatzes an der Ecke Roonstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Motorrollerfahrerin, die auf der Roonstraße in Richtung Von-Waldthausen-Straße unterwegs war.

Die Rollerfahrerin stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Gegen 15.10 Uhr gaben die Beamten den Verkehr wieder frei.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von 7.000 Euro entstanden.

