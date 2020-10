Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht nach versuchten Einbrüchen dringend Zeugen - Täter-Trio mit Auto flüchtig!

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen 6. September ist es im Bochumer Stadtteil Grabeloh zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen gekommen.

Nach bisherigen Kenntnisstand versuchten zwei bisher unbekannte Einbrecher an der Straße "Breite Hille", gegen 11.50 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Zwei Bewohnerinnen wurden auf verdächtige Geräusche an der Hauseingangstür aufmerksam und sahen beim Hochziehen der Rollläden zwei Männer fliehen. Diese liefen zu einem geparkten Auto, in dem eine dritte Person saß. Der Wagen, ein hellblauer fünftüriger Ford mit ausländischem Kennzeichen, entfernte sich auf der Grabelohstraße in Richtung Oberstraße.

Zwei der dringend tatverdächtigen Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: circa 35 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, stabile Statur und trug eine blaue Steppjacke

2. Tatverdächtiger: dunkle Haare, hagere Statur, trug einen schwarzen Mantel, ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose

Zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch kam es etwa eine Stunde zuvor an der Stockumer Straße. Nach Zeugenangaben wurde auch hier der oben beschriebene Wagen gesehen, so dass die Ermittler nach bisherigem Kenntnisstand von einem Zusammenhang ausgehen.

Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu den Männern oder zu dem Fahrzeug machen?"

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4130 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

