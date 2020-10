Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Wittener Straße - Bochumer (55) verletzt ins Krankenhaus!

Bochum (ots)

Am gestrigen 6. September kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Bochumer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Bochumer mit seinem Kleinkraftrad gegen 16 Uhr die Wittener Straße in Richtung Innenstadt. An einer roten Ampel Höhe der Hausnummer 245 musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein Wagen befand sich auf dem rechten Fahrstreifen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge an. Der Fahrer des Wagens, ein 20-Jähriger ebenfalls aus Bochum, wechselte in Höhe der Hausnummer 249 die Fahrspur und scherte vor dem Zweiradfahrer ein. Nach eigenen Angaben musste der Kleinkraftradfahrer bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Der verletzte Bochumer wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell