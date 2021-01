Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Beim Parken Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte zwischen Montag und Dienstag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Holtzendorffstraße einen Opel Astra. Das Fahrzeug eines medizinischen Dienstes war am Montagmittag auf einem Parkplatz abgestellt worden. Am Dienstagmorgen entdeckte die Fahrerin am Heck des Autos einen Unfallschaden. Ein Kotflügel war beschädigt. Offensichtlich war jemand gegen den Wagen gefahren - vom Unfallverursacher keine Spur. Die Fahrerin informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

