Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Heustraße ein Fahrrad gestohlen.

Das Fahrrad war abgeschlossen im Flur vor der Wohnung abgestellt. Die Täter nahmen das Fahrrad mit. Das durchtrennte Schloss ließen sie liegen. Doppelt ärgerlich: Das Fahrrad hatte die Besitzerin erst zwei Tage vorher erworben.

Zeugen, die zwischen Montag, 11. Januar 19 Uhr und Dienstag, 12. Januar 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

