Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Unfall auf der Autobahn - Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer verunglückte am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn (wir berichteten: https://s.rlp.de/6QUIH). Heute Nachmittag verstarb der Mann im Krankenhaus. Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Ein Gutachter wurde beauftragt. Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde am Nachmittag geborgen. Die Polizei hat das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung der Unfallursache dauern an. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell