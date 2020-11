Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 2 Verletzte durch Verkehrsunfall

PetershagenPetershagen (ots)

Am Samstag, 14.11.2020 gegen 12:45 Uhr kam es in Petershagen-Südfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem DB Vito den Schillingskamp in Fahrtrichtung Südfelder Dorfstraße. Eine 60-jährige Petershägerin befuhr mit ihrem Renault Megane die Südfelder Dorfstraße aus Richtung Friedewalde kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich Südfelder Dorfstraße / Schillingskamp zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der DB Vito des 47-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes quer über die Kreuzung geschoben und kam an einem Baum eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer und sein 13-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und wurden vor Ort rettungsdienstlich erstversorgt. Die weitere Behandlung erfolgt stationär. Die 60-jährige Petershägerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

