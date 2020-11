Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter 17-Jähriger am Steuer eines Autos erwischt

Lübbecke, EspelkampLübbecke, Espelkamp (ots)

Ein 17-jähriger Espelkamper, der gerade seinen Führerschein macht, konnte es nicht bis zu seinem 18. Geburtstag abwarten. So geriet er am Donnerstag gegen 23.30 Uhr am Steuer eines VW Polo auf dem Heuweg in eine Verkehrskontrolle. Neben dem, dass ihm die erforderliche Fahrerlaubnis fehlt, war er zudem alkoholisiert. Es folgte eine Blutprobe. Neben der Anzeige wird der junge Mann nun noch einige Zeit warten dürfen, bis er tatsächlich ein Auto im Straßenverkehr lenken darf.

