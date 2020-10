Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mindestens vier Auto beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, hat nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein Kind mindestens vier Autos an der Meerstraße beschädigt. An den Fahrzeugen sind Kratzer zu erkennen. Eine Videoaufzeichnung liegt vor.

Personenbeschreibung: 7-9 jähriges Mädchen, dunkelblond, pinke Oberbekleidung, pinker Tornister, dunkle Hose und Stiefel

Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

