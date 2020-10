Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer prallt gegen Laterne und flüchtet

Recklinghausen (ots)

An der Marler Straße Ecke Bahnhofstraße ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer gegen eine Laterne geprallt und anschließend weggelaufen. Zeugen konnten sehen, wie der Mann gegen 23.20 Uhr auf der Marler Straße Richtung Bertlich fuhr. Im Bereich der Bahnhofstraße kam er dann links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend stieg der Mann aus und lief dann auf die Bahnhofstraße. Nach Angaben der Zeugen wirkte der Autofahrer angetrunken. Weil der Mann bei dem Unfall möglicherweise verletzt wurde, suchte auch ein Polizeihubschrauber nach ihm. Gefunden werden konnte er nicht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkle Kleidung, trug eine kurze Hose und eine Mütze. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (Weitere) Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

