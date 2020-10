Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Verletzte bei Unfall auf Friedrich-Ebert-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße sind am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53-jährige Autofahrerin in Richtung Datteln unterwegs und wollte dann nach links auf einen Feldweg abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste die Frau aus Datteln anhalten. Auch hinter ihr standen schon Fahrzeuge. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Datteln wollte die Autos offensichtlich überholen und fuhr an der Schlange vorbei. In dem Moment bog die 53-Jährige nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer sowie die Autofahrerin wurden mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell