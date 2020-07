Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ladkreis Schwäbisch Hall: Handfeste Auseinandersetzung, Sachbeschädigung, Feuer in Haftzelle, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigungen

In Jagstheim wurden zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 11 Uhr, an einem Kiosk beim Degenbachstausee mehrere Türen durch Fußtritte sowie der Außenbeschlag durch Steinwürfe beschädigt. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von mindestens etwa 750 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um kurz vor 13:30 Uhr wollte eine 29-jährige Hyundai-Lenkerin von der Kreuzbergstraße nach links in die Lerchenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 57-jährigen Opel-Fahrer und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 05.25 Uhr und 13.40 Uhr wurde ein PKW welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Procter-und-Gamble-Straße abgestellt war von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Bühlertann: Radfahrer stürzt wegen Wildtier

Am Donnerstag um 23:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Radfahrer einen Feldweg parallel zur L1060 in Fahrtrichtung Bühlertann. Kurz vor der dortigen Einmündung zur L1060 kreuzte plötzlich ein Wildtier, vermutlich ein Dachs, seine Fahrbahn. Der Radfahrer versuchte dem Tier auszuweichen und kam hierbei zu Fall. Bei diesem Sturz verletzte sich der Radler schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Feuer in einer Haftzelle

Am Donnerstag um 23:50 Uhr wurden die Mitarbeiter der JVA Schwäbisch Hall über einen Hausnotruf auf einen Brand in einer Haftzelle aufmerksam. Tatsächlich entzündete ein Strafgefangener in seiner allein belegten Haftzelle seine Bettdecke. Der Strafgefangene konnte von seiner Haftzelle unverletzt in eine andere Haftzelle verlegt werden. Durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde der Brand in der Zelle gelöscht und das gesamte Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Handfeste Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag um kurz vor 0 Uhr teilte ein 33-jähriger Mann der Polizei in Schwäbisch Hall mit, dass er in der Neue Straße von einem anderen Mann zusammengeschlagen wurde. Der vermeintliche Täter habe sich anschließend in einer Gruppe von 5 bis 6 Jugendlichen entfernt. Gegen 00:15 Uhr konnte der alkoholisierte 24-jährige Tatverdächtige im Innenstadtbereich durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Er gab an, dass er von dem 33-Jährigen angegriffen wurde und sich lediglich zur Wehr setzte. Der 33-Jährige, welcher ebenfalls unter Alkoholbeeinflussung stand, sagte jedoch aus, dass er auf dem Heimweg grundlos von dem 24-Jährigen angegriffen und zusammengeschlagen wurde. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Schlägerei bzw. den Angriff beobachtet haben. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Zeugen gesucht

Am Donnerstag um 14:25 Uhr befuhr eine 40-jährige Lenkerin eines PKW Opel die Straße Zum Jagsttal in Richtung der Kreuzung Beim Zollstock. An der Kreuzung hielt sie zunächst an. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie jedoch vermutlich einen 43-jährigen Lenker eines Daimler Vito, welcher die Straße Beim Zollstock aus Richtung Dünsbach kommend befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Braunsbach: Zwei PKW streifen sich auf der Autobahn

Auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen, ereignete sich am Donnerstag um 17:15 Uhr ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Ein 69-jähriger Fahrer eines Ford Transit und ein 52-jähriger Lenker eines VW Tiguan streiften sich, während der Ford-Lenker den VW überholen wollte.

