POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei warnt vor Haustürgeschäften & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis / Backnang: Vorsicht vor Haustürgeschäften

In den letzten Tagen gingen mehrere Meldungen von Bürgern im Raum Backnang ein, denen an der Haustüre Handwerkerleistungen oder Waren zum Kauf angeboten wurden. Es wurden mitunter spontane Malerarbeiten, Dachsanierungen, der Austausch von Fenstern oder Reinigungsarbeiten angeboten. In der Regel werden Häuser von lebensälteren Bewohnern aufgesucht, die Bezahlung soll regelmäßig bar und in Vorkasse erfolgen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Geschäften. Die Erfahrung zeigt, dass an der Haustüre angebotene Handwerkerleistungen oftmals in schlechter Qualität, unvollständig, mit minderwertigen Materialien oder überteuert ausgeführt werden. Ebenso handelt es sich bei den zum Kauf angebotenen Waren meist um Plagiate oder minderwertige Produkte zu völlig überzogenen Preisen.

Die Polizei rät von Haustürgeschäften und Handwerkerleistungen, die an Haustüren angeboten werden, daher dringend ab. Oftmals handelt es sich auch um Betrüger, die in die Wohnung gelangen wollen. Lassen Sie daher nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung angekündigt sind. Zahlen Sie niemals in bar oder Vorauskasse. Lassen Sie sich immer einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung ausstellen. Im Zweifelsfall verständigen Sie die Polizei!

Kernen im Remstal: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Ein 24 Jahre alter Mann war in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr mit seinem Pedelec auf der Kelterstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vor Ort behandelt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass der Mann alkoholisiert war, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Fellbach: Rote Ampel missachtet

Zwei Pkw mit Totalschaden und rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Kreuzungsbereich Fellbacher Straße / Stauferstraße.

Ein 76 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr die Stauferstraße und wollte geradeaus in Richtung Siemensstraße fahren. Im Kreuzungsbereich missachtete er die rote Ampel und kollidierte mit einer 35-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche die Fellbacher Straße aus Richtung Schmiden kommend befuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde trotz des hohen Schadens zum Glück niemand.

Remshalden: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand in der Dammstraße geparkten VW Polo. Dabei verursachte der Unfallverursacher Sachschaden am VW von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gegen 16:45 Uhr am Donnerstag war ein 30 Jahre alter Daimler Sprinter-Fahrer auf der B14 unterwegs. Beim Heranfahren an die Anschlussstelle Waiblingen-West übersah der 30-Jährige, dass die dortige Ampel auf "Rot" stand und hier bereits Autos standen. Der Sprinter fuhr auf den in der Schlange wartenden VW Polo eines 44-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen VW Golf eines 25-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

