Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß auf der L 770

Bild-Infos

Download

Espelkamp, Stemwede, RahdenEspelkamp, Stemwede, Rahden (ots)

Auf der Kreuzung Osnabrücker Straße und Vehlager Straße kollidierten am Donnerstagmittag zwei Autos. Hierbei zog sich ein 50-jähriger Stemweder Verletzungen zu. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Eine 35-jährige Rahdenerin befuhr mit ihrem Seat Alhambra gegen 13.30 Uhr Vehlager Straße in Richtung Rahden. Auf Höhe der Osnabrücker Straße (L 770) hielt sie zunächst an. Anschließend wollte sie geradeaus weiter fahren. Hierbei stieß sie mit einem Fiat 500 zusammen, der die Osnabrücker Straße in Richtung Twiehausen befuhr. Dessen Fahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell