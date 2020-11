Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In die Leitplanke gekracht

EspelkampEspelkamp (ots)

Ein Autofahrer aus Espelkamp ist am Mittwochnachmittag in einer Kurve von der Tonnenheider Straße abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht. Der 49-Jährige allein im Fahrzeug sitzende Mann blieb unverletzt, allerdings war er erheblich alkoholisiert.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann gegen 15 Uhr in Richtung Frotheim unterwegs, als er außerhalb der Ortschaft in Höhe der Zwischenstraße in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend kam der schwer beschädigte Wagen quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Eine vorsichtshalber alarmierte Rettungswagenbesatzung stellte fest, dass der 49-Jährige unverletzt war. Nach einem Alkoholtest wurde dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

