Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Jugendliche Fußgängerin von Auto angefahren

Coesfeld (ots)

Auf einem Fußgängerüberweg erfaßte ein 83-jähriger Autofahrer aus Dülmen am Montagnachmittag (19.10.)ein 12-jähriges Mädchen aus Coesfeld. In einem Kreisverkehr bog der Mann auf die Dülmener Straße ab und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich das Mädchen. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell