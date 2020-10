Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vollenstraße/ Silberner Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (19.10.20) einen silbernen Mercedes E200 beschädigt. Der Wagen stand zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Vollenstraße. Der Verursacher fuhr weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell