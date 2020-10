Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/Brandursache nach Brand eines Bauerhofes festgestellt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldunge zu Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 4192256

Im Rahmen der Ermittlungen an der Brandstelle konnte ein technischer Defekt als brandursächlich festgestellt werden.

Ursprungsmeldung: Dülmen-Welte, Brand eines Bauernhofes

‎17‎.‎10‎.‎2020‎ ‎03‎:‎37 Uhr Coesfeld Am Samstag, 17.10.2020, gegen 02.16 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Bauernschaft Welte. Beim Eintreffen der Polizei brannten die Stallungen eines Bauernhofes bereits in voller Ausdehnung. Durch starke Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

