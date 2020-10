Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Diebstähle beschäftigen die Polizei

Coesfeld (ots)

Seit dem 1. September gibt es einen Anstieg an Diebstählen aus Taschen in Coesfeld. Vor allem ältere Bürgerinnen waren betroffen, die ihr Portemonnaie in einer Umhängetasche mitführten. Bis zum 18.Oktober sind 16 Diebstähle aus Handtaschen bzw. aus Jackentaschen angezeigt worden. Die Tatorte befinden sich zum größten Teil in Geschäften in der Innenstadt von Coesfeld, aber auch in Lebensmittelgeschäften in den Außenbereichen.

Die Tatzeiten liegen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Das Tatgeschehen fiel in den meisten Fällen erst auf, als die Geschädigten ihre Waren an den Kassen bezahlen wollten.

In einigen Fällen ist es zu Diebstählen der Geldbörsen gekommen, nachdem die Geschädigten Geld an einem Geldautomaten abgehoben haben. Vermutlich sind sie dabei von den Tätern beobachtet worden.

In zwei Fällen ist es zu einer Bargeldabhebung an einem Geldautomaten gekommen. Das dürfte nur möglich gewesen sein, weil die EC Karte zusammen mit dem dazugehörigen PIN-Code erbeutet wurde.

Die Polizei rät:

- Bewahren Sie ihren Pin-Code nicht gemeinsam mit ihrer EC-Karte auf. Wenn möglich, lernen Sie diesen auswendig - Achten Sie darauf, dass Ihnen bei der Geldabholung niemand zu nahe kommt und die Möglichkeit hat sie bei der PIN-Eingabe zu beobachten - Lassen Sie sich nicht ablenken - Wenn Sie Hilfe benötigen: Brechen Sie die Abholung ab, gehen Sie zu Ihrer Bank, oder wenden Sie sich an die Information des Supermarktes

Neben den Taschendiebstählen beschäftigt die Polizei ein Wechselgeldbetrug, der am Freitag in einer Bäckereifiliale an der Letter Straße stattgefunden hat. Es ist davon auszugehen, dass es sich um Mitglieder der Tätergruppe handelt, die für die Taschendiebstähle verantwortlich ist. Gegen 17 Uhr betrat ein Mann in Begleitung einer Frau die Filiale. Er kaufte ein paar Teilchen und wollte im Anschluss einen 50 Euro-Schein gewechselt haben. Kurz vor Ladenschluss stellte die Mitarbeiterin fest, dass drei 50 Euro-Scheine fehlen.

In diesem Fall beschreiben Zeugen das Duo wie folgt:

1. Männlich, ca. 1,90 Meter , 50-60 Jahre, schwarze kurze Haare, knielanger grauer Wollmantel, 2. Weiblich, 50-60 Jahre, stabile Figur, schwarze lange Haare, Zopf, gepflegte Erscheinung, markante Augenbrauen,

Sowohl in Zusammenhang mit den Taschendiebstählen, als auch beim Wechselbetrug bittet die Polizei Coesfeld unter 02541-14-0 um Hinweise.

