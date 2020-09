Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflüchtiger beim Beseitigen des Unfallschadens erwischt (23.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Beim Beseitigen eines frischen Unfallschadens erwischt wurde am Mittwochabend ein 27-Jährigen Mann, der kurz zuvor mit seinem Auto einen Unfall hatte und ohne anzuhalten weitergefahren war. Ein 26-jähriger Autofahrer verständigte gegen 22 Uhr die Polizei und berichtete, er sei auf der L 443 in Fahrtrichtung Mühlheim von einem Autofahrer überholt worden. Dieser sei beim Überholvorgang zu weit nach rechts geraten und habe seinen linken Außenspiegel gestreift. Der 26-Jährige hielt in Mühlheim an, der Unfallverursacher fuhr weiter. Als die Beamten die Wohnanschrift des 27-Jährigen überprüften, roch es in der Garage nach Poliermittel. An dem rechten Außenspiegel waren Polierspuren erkennbar. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell