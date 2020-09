Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura

Landkreis Tuttlingen) Autofahrerin kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum (23.09.2020)

K 5914 / Schura (ots)

Eine 54-jährige Autofahrerin kam am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der K 5914 von der Fahrbahn ab, prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum und verletzte sich hierbei leicht. Die Frau befuhr die Kreisstraße von Spaichingen kommend in Richtung Schura. Kurz vor dem Friedhof Schura kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 27.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Zur Säuberung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr sowie der Bauhof verständigt.

